Serie A, la domenica nera delle romane: sconfitte e rimpianti (Di lunedì 30 novembre 2020) Il finale di una serata così era forse già scritto. La prima gara in quello che a breve diventerà il nuovo stadio Diego Armando Maradona non poteva che chiudersi con una vittoria del Napoli, squadra a cui l'argentino ha dato tutto. Eppure ci si aspettava di più dalla Roma, che ha assunto il semplice ruolo di vittima sacrificale all'altare del Dio Diego. La squadra di Gattuso, vestita per l'occasione come l'Argentina e come l'Argentina dei bei tempi capace di disegnare calcio e pennellare colpi di classe, ha dominato in lungo e in largo, grazie al talento dei suoi interpreti. Come quello di Insigne, che con una punizione arcuata ha aperto la partita poi finita sul 4-0. Nessuna attenuante per la Roma, incapace di contrastare un avversario mosso da altissime motivazioni. I giallorossi interrompono bruscamente la striscia di risultati utili consecutivi e falliscono così l'inseguimento alle ...

