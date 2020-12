Sean Connery, il certificato di morte parla di “polmonite” (Di lunedì 30 novembre 2020) TMZ – certificato di morte – death certificateLo ha rivelato per primo il sito americano di gossip più famoso, TMZ, pubblicando il certificato di morte di Sean Connery. L’attore, che nella sua lunga carriera è stato lo 007 più amato dal pubblico, se n’è andato nel sonno a causa di una polmonite. Una patologia respiratoria che, unita a un’insufficienza cardiaca e a una buona dose di acciacchi dovuti alla vecchiaia, lo hanno portato via all’età di novant’anni. Che Sean Connery non avesse più una salute di ferro lo si sapeva da parecchio: da tempo non appariva in pubblico, rimanendo chiuso nella sua bellissima casa a Nassau, Bahamas. I giornali locali negli ultimi mesi avevano parlato, riferendosi a Sean ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) TMZ –di– death certificateLo ha rivelato per primo il sito americano di gossip più famoso, TMZ, pubblicando ildidi. L’attore, che nella sua lunga carriera è stato lo 007 più amato dal pubblico, se n’è andato nel sonno a causa di una polmonite. Una patologia respiratoria che, unita a un’insufficienza cardiaca e a una buona dose di acciacchi dovuti alla vecchiaia, lo hanno portato via all’età di novant’anni. Chenon avesse più una salute di ferro lo si sapeva da parecchio: da tempo non appariva in pubblico, rimanendo chiuso nella sua bellissima casa a Nassau, Bahamas. I giornali locali negli ultimi mesi avevanoto, riferendosi a...

