Sci alpino, le velociste si preparano a Solda, i gigantisti invece sono di scena a Livigno (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo i paralleli di Lech della scorsa settimana, la Nazionale italiana di sci alpino si rimbocca le maniche in vista dei prossimi appuntamenti. Per quel che riguarda il comparto femminile, il mirino è puntato verso Sankt Moritz (Svizzera) dove sabato 5 e domenica 6 novembre saranno in programma i primi due supergiganti della stagione. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato undici atlete per il raduno della squadra femminile Éite e polivalenti. Le nostre rappresentanti saranno in azione a Solda in provincia di Bolzano da oggi, lunedì 30 novembre, fino a giovedì 3 dicembre per rifinire la preparazione per le due prime prove veloci della Coppa del Mondo 2020-2021. Vedremo impegnate Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Nadia Delago, Verena Gasslitter e Laura Pirovano, a cui si ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo i paralleli di Lech della scorsa settimana, la Nazionale italiana di scisi rimbocca le maniche in vista dei prossimi appuntamenti. Per quel che riguarda il comparto femminile, il mirino è puntato verso Sankt Moritz (Svizzera) dove sabato 5 e domenica 6 novembre saranno in programma i primi due supergiganti della stagione. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato undici atlete per il raduno della squadra femminile Éite e polivalenti. Le nostre rappresentanti saranno in azione ain provincia di Bolzano da oggi, lunedì 30 novembre, fino a giovedì 3 dicembre per rifinire la preparazione per le due prime prove veloci della Coppa del Mondo 2020-2021. Vedremo impegnate Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Nadia Delago, Verena Gasslitter e Laura Pirovano, a cui si ...

OA_Sport : #Sci alpino, le velociste si preparano a Solda, i gigantisti invece sono di scena a Livigno - OA_Sport : Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz e Santa Caterina 2020: programma, orari, tv. In calendario giganti e superG - OA_Sport : #Sci alpino: operazione riscatto per l’Italia dopo il parallelo di Lech #Brignone #Bassino #Goggia - VPierobon : RT @FisiTrentino: Monica Zanoner, Beatrice Sola e Gianmarco Paci in evidenza nelle prime gare Fis stagionali di sci alpino sulle Alpi https… - FisiTrentino : Monica Zanoner, Beatrice Sola e Gianmarco Paci in evidenza nelle prime gare Fis stagionali di sci alpino sulle Alpi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz e Santa Caterina 2020: programma, orari, tv. In calendario giganti e superG OA Sport ZAIA: INUTILE STOP SCI

Rispondendo a una domanda sulla questione della stagione sciistica il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha affermato ieri sera a Che tempo che fa: “A noi tocca molto da vicino, l’arco alpino ...

Sci alpino, le velociste si preparano a Solda, i gigantisti invece sono di scena a Livigno

Dopo i paralleli di Lech della scorsa settimana, la Nazionale italiana di sci alpino si rimbocca le maniche in vista dei prossimi appuntamenti. Per quel che riguarda il comparto femminile, il mirino è ...

Rispondendo a una domanda sulla questione della stagione sciistica il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha affermato ieri sera a Che tempo che fa: “A noi tocca molto da vicino, l’arco alpino ...Dopo i paralleli di Lech della scorsa settimana, la Nazionale italiana di sci alpino si rimbocca le maniche in vista dei prossimi appuntamenti. Per quel che riguarda il comparto femminile, il mirino è ...