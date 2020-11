Scafati, il sindaco Salvati torna in Comune dopo tampone negativo (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTira un sospiro di sollievo e torna da questa mattina al suo posto sulla poltrona di sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati che si era posto in isolamento fiduciario dopo uno stato febbrile. tampone negativo per il primo cittadino che rientra al Comune fisicamente, pur senza aver mai abbandonato la macchina comunale. “Auguro a tutte le famiglie che stanno vivendo l’incubo del covid 19 di uscire presto da questa spiacevole situazione, di guarire e di tornare alla propria vita- ha detto il sindaco Salvati– Mi appello a chi non crede alla pericolosità di questo virus chiedendo di fare attenzione per tutelare l’intera comunità, che oggi sta vivendo un grande ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTira un sospiro di sollievo eda questa mattina al suo posto sulla poltrona didi, Cristoforoche si era posto in isolamento fiduciariouno stato febbrile.per il primo cittadino che rientra alfisicamente, pur senza aver mai abbandonato la macchina comunale. “Auguro a tutte le famiglie che stanno vivendo l’incubo del covid 19 di uscire presto da questa spiacevole situazione, di guarire e dire alla propria vita- ha detto il– Mi appello a chi non crede alla pericolosità di questo virus chiedendo di fare attenzione per tutelare l’intera comunità, che oggi sta vivendo un grande ...

salernotoday : Covid-19: 373 nuovi contagi nel salernitano, operatrice scolastica positiva a Baronissi - RTAlive1 : Scafati, il sindaco rientra in Comune, dopo l'isolamento - salernotoday : Acse e area ex Copmes, Carotenuto (Scafati Arancione) al sindaco: 'Si faccia chiarezza' - larampait : #Scafati. Acse e area ex Copmes, #Carotenuto incalza il sindaco: 'Si faccia chiarezza' -

Ultime Notizie dalla rete : Scafati sindaco Scafati, il sindaco Salvati torna in Comune dopo tampone negativo anteprima24.it Scafati. Maggioranza lacerata e Santocchio sfida i suoi detrattori

Scafati. Il forte pressing negativo su Santocchio presidente dell’assise cittadina in futuro potrebbe sancire una fine anticipata del sindacato ...

Scafati. Crisi in maggioranza. Mario Santocchio in trincea

Scafati. Domattina vertice con il primo cittadino e in serata il Consiglio Comunale e Santocchio tanta la difficile mediazione nella maggioranza lacerata ...

Scafati. Il forte pressing negativo su Santocchio presidente dell’assise cittadina in futuro potrebbe sancire una fine anticipata del sindacato ...Scafati. Domattina vertice con il primo cittadino e in serata il Consiglio Comunale e Santocchio tanta la difficile mediazione nella maggioranza lacerata ...