Recovery Fund, De Luca: "50% al Sud o il governo dichiari morta la questione meridionale" (Di lunedì 30 novembre 2020) NAPOLI – "Sarà decisiva la partita dei fondi europei e dei nuovi finanziamenti che potranno arrivare dall'Europa". Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, illustrando il programma di governo al Consiglio regionale riunito nell'aula Siani. "C'è un blocco di interessi trasversale nelle Regioni del Centro Nord – rileva il governatore – che tiene unite le forze politiche di centro, di destra e di sinistra senza nessuna distinzione. Sarebbe ora che le forze politiche del Sud iniziassero a comportarsi in maniera consapevole. C'è in atto uno scontro, già oggi, per i fondi europei e non è stato detto in modo ufficiale quale è la percentuale di risorse destinate al Sud". "Quando la Regione Campania ha proposto di acquisire perlomeno la percentuale del 40% per l'area meridionale – sottolinea De Luca – c'è stata una levata di scudi da parte dei colleghi del Nord. Ma il 40% è quello che ci è dovuto, niente di più. Ora è chiaro che, se vogliamo dare senso a una politica meridionalista, dobbiamo puntare ad avere almeno il 50%, altrimenti è bene che il governo dichiari morta la questione meridionale. Ma dovremo combattere".

