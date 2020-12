Prime riaperture in Europa e le altre notizie sul virus (Di lunedì 30 novembre 2020) Irlanda, Belgio e Repubblica Ceca allentano le restrizioni, test di massa in Austria, nell’esercito russo sono cominciate le vaccinazioni: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Irlanda, Belgio e Repubblica Ceca allentano le restrizioni, test di massa in Austria, nell’esercito russo sono cominciate le vaccinazioni: l’attualità sulla pandemia. Leggi

UnioneSarda : #Sardegna - Strade e parchi, prime riaperture dopo l'emergenza - luigibertschy : RT @StampaAosta: La Valle d’Aosta sta scrivendo una “contro-ordinanza” per permettere le prime riaperture - zazoomblog : 541 morti. Oggi meno contagi ma il tasso di positività non cala. Prime riaperture in 3 giorni - #morti. #contagi… - StampaAosta : La Valle d’Aosta sta scrivendo una “contro-ordinanza” per permettere le prime riaperture - AndFranchini : RT @InMonsterland: Albano sostiene che la messa alle 22 è più 'sintonizzata' con il fuso orario di Israele. Lo dice lui che alle prime riap… -

Ultime Notizie dalla rete : Prime riaperture Prime riaperture in Europa e le altre notizie sul virus Internazionale Zona arancione, il ritorno dei negozi scalda l’aria di Natale

Prima domenica in zona arancione e anche l’Adda-Martesana rialza la clèr. Fra incognite e problemi. "Ma in un anno del genere cercare di salvare gli acquisti delle feste è un imperativo". Di Comune in ...

Coronavirus: 322 casi in provincia di Brescia, i contagi Comune per Comune

Sono 3.203 i nuovi positivi in tutta la Lombardia a fronte di 28.434 tamponi: in provincia di Brescia 322 casi. Altre 135 croci in sole 24 ore.

Prima domenica in zona arancione e anche l’Adda-Martesana rialza la clèr. Fra incognite e problemi. "Ma in un anno del genere cercare di salvare gli acquisti delle feste è un imperativo". Di Comune in ...Sono 3.203 i nuovi positivi in tutta la Lombardia a fronte di 28.434 tamponi: in provincia di Brescia 322 casi. Altre 135 croci in sole 24 ore.