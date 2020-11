Olivia Paladino, le Iene e l’indagine per l’uso della scorta per la fidanzata di Conte (Di lunedì 30 novembre 2020) Olivia Paladino ha usato la scorta di Giuseppe Conte per sfuggire a Le Iene? La Procura di Roma indaga dopo una denuncia presentata da Fratelli d’Italia. La storia al vaglio dei pm di piazzale Clodio Carlo Villani risale al 26 ottobre, quando Olivia Paladino, compagna di Conte, vista la presenza all’esterno di un inviato della trasmissione le Iene sarebbe stata aiutata dall’intervento della scorta del premier ad uscire da un supermercato per sfuggire a Filippo Roma. I magistrati, che ieri hanno ascoltato l’inviato delle Iene come persona informata sui fatti, a breve decideranno se inviare l’incartamento al tribunale dei ministri. Tutto parte, racconta il Fatto da un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020)ha usato ladi Giuseppeper sfuggire a Le? La Procura di Roma indaga dopo una denuncia presentata da Fratelli d’Italia. La storia al vaglio dei pm di piazzale Clodio Carlo Villani risale al 26 ottobre, quando, compagna di, vista la presenza all’esterno di un inviatotrasmissione lesarebbe stata aiutata dall’interventodel premier ad uscire da un supermercato per sfuggire a Filippo Roma. I magistrati, che ieri hanno ascoltato l’inviato dellecome persona informata sui fatti, a breve decideranno se inviare l’incartamento al tribunale dei ministri. Tutto parte, racconta il Fatto da un ...

