Napoli, via libera dalla Commissione: parte l’iter per l’intitolazione dello stadio San Paolo a Maradona (Di lunedì 30 novembre 2020) E’ partito questa mattina, con la riunione della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli, l’iter per l’intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. La Commissione, presieduta dalla consigliera del gruppo misto Laura Bismuto, ha approvato una proposta formale al sindaco Luigi de Magistris e agli assessori Alessandra Clemente (titolare della delega alla Toponomastica) e Ciro Borriello (assessore allo Sport con delega agli impianti sportivi) di intitolare al campione argentino l’impianto di Fuorigrotta. “E’ un atto dovuto – si legge nel documento – una proposta che come Commissione abbiamo inteso far nostra per rappresentare al sindaco e all’Amministrazione comunale la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) E’ partito questa mattina, con la riunione dellaToponomastica del Consiglio comunale diperSana Diego Armando. La, presiedutaconsigliera del gruppo misto Laura Bismuto, ha approvato una proposta formale al sindaco Luigi de Magistris e agli assessori Alessandra Clemente (titolare della delega alla Toponomastica) e Ciro Borriello (assessore allo Sport con delega agli impianti sportivi) di intitolare al campione argentino l’impianto di Fuorigrotta. “E’ un atto dovuto – si legge nel documento – una proposta che comeabbiamo inteso far nostra per rappresentare al sindaco e all’Amministrazione comunale la ...

RaiSport : ?? Bruno #Conti ha omaggiato #DiegoArmandoMaradona a #Napoli Il dirigente giallorosso ha fatto visita in via De De… - omaakatugba : Ai miei amici del Napoli, vi mando le mie più sentite condoglianze per la scomparsa del più grande giocatore mai gi… - ciropellegrino : 'Lo Stadio San Paolo dedicato a #Maradona', la proposta in Comune a #Napoli per la morte del campione - GCugini : Tacconi: «Grazie a Maradona sono finito in un’opera d’arte» - v_melziade : è pronta la corrida in TV? guardate le immagini di domenica 29 novembre, delle vie principali di Milano o Torino.… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli via HTTP/1.1 Server Too Busy