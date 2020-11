Morte Maradona | il medico | “Diego ha deciso di lasciarsi andare”

(Di lunedì 30 novembre 2020) E’ finito tra gli indagati per omicidio colposo Leopoldo Luque, ilche aveva operato Diego. La polizia argentina ha perquisito la sua casa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Non ha osservato il minuto di silenzio per Diego Armando Maradona. Paula Dapena, calciatrice del Viajes Interrias FF, non ha osservato il minuto di silenzio nel prepartita della sfida contro il ...Un buco temporale di 12 ore durante il quale Diego Armando Maradona sarebbe stato lasciato solo e senza cure. A cinque giorni dalla morte del Pibe de Oro la magistratura argentina avvia le indagini su ...