Mettere il mandarino in frigo è un errore | come va conservato per non rischiare?

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 30 novembre 2020) Non è tutto oro quel che troviamo in. Ebbene sì: c’è un alimento che amiamo particolarmente ma che potremmo danneggiare conservandolo inrifero. Si tratta del: ecco qual è il modo migliore per conservarlo senza che si rovini a nostra insaputa. Tendiamo a pensare che ilsia sempre un porto sicuro per conservare i nostri alimenti in cucina, ma questo non è affatto scontato. Ricco di proprietà (oltre che di bontà per cui le nostre papille gustative lo amano tanto), ilrischia di perdere molti dei suoi benefici naturali sein modo sbagliato. Non ci crederete ma il suo nemico è proprio ilrifero. Perché ilrifero non fa bene al? Il frutto invernale più amato dagli italiani ...