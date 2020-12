Mercato Juventus, due rinforzi per Pirlo: un centrocampista e una attaccante (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Mercato della Juventus prende forma e, durante la sessione invernale, la rosa di Andrea Pirlo potrebbe essere potenziata sia a centrocampo che in attacco. I due nomi, infatti, sono quelli di Rodrigo De Paul e Olivier Giroud. Il primo ha un costo di almeno 30 milioni di Euro, mentre il secondo sarebbe un’opzione low cost per garantire riposo ad Alvaro Morata. Mercato Juventus: De Paul e Giroud gli obiettivi Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi di Sportmediaset, la strategia per arrivare all’argentino dovrebbe essere simile a quella che ha portato Morata a Torino. Un prestito oneroso con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Leggi anche:Mercato Juventus, nuova idea Partici per sostituire Dybala Più semplice, invece, arrivare al francese,seguito anche ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 30 novembre 2020) Ildellaprende forma e, durante la sessione invernale, la rosa di Andreapotrebbe essere potenziata sia a centrocampo che in attacco. I due nomi, infatti, sono quelli di Rodrigo De Paul e Olivier Giroud. Il primo ha un costo di almeno 30 milioni di Euro, mentre il secondo sarebbe un’opzione low cost per garantire riposo ad Alvaro Morata.: De Paul e Giroud gli obiettivi Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi di Sportmediaset, la strategia per arrivare all’argentino dovrebbe essere simile a quella che ha portato Morata a Torino. Un prestito oneroso con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Leggi anche:, nuova idea Partici per sostituire Dybala Più semplice, invece, arrivare al francese,seguito anche ...

