"Maradona è uno stupratore". Minuto di silenzio il suo onore? Il gesto clamoroso della calciatrice spagnola: un caso (Di lunedì 30 novembre 2020) Tutti, o quasi, in adorazione del Pibe de Oro dopo la sua morte. Nelle partite di questo week-end i giocatori non hanno esitato a omaggiare e ricordare con affetto Diego Maradona, osservando il classico Minuto di silenzio pre-match. Una calciatrice spagnola del Viajes Interrias FF, Paula Dapena, ha mostrato invece tutto lo sdegno possibile per "El Diez" e durante un'amichevole di calcio femminile non solo non ha rispettato il Minuto di silenzio nel prepartita della sfida contro il Deportivo La Coruna, ma è anche rimasta seduta, di spalle, nel bel mezzo del campo. "Già prima di entrare in campo, avevo comunicato alle mie compagne come mi sarei comportata - ha dichiarato la 24enne ai microfoni di Marca -. La data della morte di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Tutti, o quasi, in adorazione del Pibe de Oro dopo la sua morte. Nelle partite di questo week-end i giocatori non hanno esitato a omaggiare e ricordare con affetto Diego, osservando il classicodipre-match. Unadel Viajes Interrias FF, Paula Dapena, ha mostrato invece tutto lo sdegno possibile per "El Diez" e durante un'amichevole di calcio femminile non solo non ha rispettato ildinel prepartitasfida contro il Deportivo La Coruna, ma è anche rimasta seduta, di spalle, nel bel mezzo del campo. "Già prima di entrare in campo, avevo comunicato alle mie compagne come mi sarei comportata - ha dichiarato la 24enne ai microfoni di Marca -. La datamorte di ...

PietroMazzara : #Gattuso numero uno sulla questione assembramenti nei luoghi in cui è stato commemorato - giustamente - #Maradona:… - marcoconterio : Un momento di una sacralità profonda. Haka degli #AllBlacks per accompagnare #Maradona nell'ultimo viaggio 'Questo… - RealPiccinini : Uno come Diego non muore mai. Nella testa e nel cuore di tutti i tifosi del mondo il ricordo di quello che ha saput… - SGuolo : @vladiluxuria Non avrei applaudito neanch'io...se sei un campione, uno che la gente segue, devi essere di esempio p… - RizzoAmato : RT @Libero_official: Nessun minuto di silenzio per #Maradona, anzi si siede in mezzo al campo per protesta: 'Era uno stupratore', il gesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona uno HTTP/1.1 Server Too Busy