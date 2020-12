La fidanzata di Paolo Brosio va allo scontro con Diego | “Gli rido in faccia”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ospiti di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso,e laMaria Laura De Vitis hanno sostenuto l’atteso confronto con, l’imprenditore di Milano che sostiene di aver baciato la giovane ragazza. Loha regalato momenti televisivi piuttosto intensi, tra cui un bacio a regola d’arte dato daalla giovanissima(i due hanno 42 anni di differenza, 22 anni lei e 64 lui). Inoltre, non è mancata nemmeno la frecciata velenosa di Soleil Sorge ai danni di Maria Laura, che comunque ha incassato da signora. Un amore a prova di screenshot Tutto ha inizio con la stravagante presentazione die Maria Laura da parte della padrona di casa: “Come va topolino e topolina?” COME VA TOPOLINO E TOPOLINA? #noneladurso ...