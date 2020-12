Il Mes sotto la lente di ingrandimento (Di lunedì 30 novembre 2020) Ecco cosa discutono oggi i ministri delle finanze europei. L'Italia è l'unico paese ad avere ancora riserve sull'ex fondo salvastati Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 novembre 2020) Ecco cosa discutono oggi i ministri delle finanze europei. L'Italia è l'unico paese ad avere ancora riserve sull'ex fondo salvastati

TgLa7 : Il #Mes sotto la lente di ingrandimento - HetzBib : RT @VeroDeRomanis: Compromesso su Riforma #Mes.. M5S sarebbe disposto a dare ok solo se Governo mette per iscritto che non sarà mai atti… - VillaIsolina : RT @VeroDeRomanis: Compromesso su Riforma #Mes.. M5S sarebbe disposto a dare ok solo se Governo mette per iscritto che non sarà mai atti… - mario_bontempo : RT @VeroDeRomanis: Compromesso su Riforma #Mes.. M5S sarebbe disposto a dare ok solo se Governo mette per iscritto che non sarà mai atti… - 64gano : RT @VeroDeRomanis: Compromesso su Riforma #Mes.. M5S sarebbe disposto a dare ok solo se Governo mette per iscritto che non sarà mai atti… -