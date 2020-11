HIV: studio spiega il passaggio a regime con darunavir (Di lunedì 30 novembre 2020) HIV: uno studio italiano spiega perché passare da un regime senza inibitori delle proteasi a uno contenente darunavir Uno studio retrospettivo, effettuato presso il dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha voluto indagare la percentuale di pazienti che hanno effettuato uno switch da un regime che non prevedeva inibitori delle proteasi a un… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) HIV: unoitalianoperché passare da unsenza inibitori delle proteasi a uno contenenteUnoretrospettivo, effettuato presso il dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha voluto indagare la percentuale di pazienti che hanno effettuato uno switch da unche non prevedeva inibitori delle proteasi a un… L'articolo Corriere Nazionale.

CryAntonino : RT @emergency_live: Sudafrica, Università di Stellenbosch protagonista di uno studio su HIV: il progetto PETITE e la protezione di neonati… - CryAntonino : Sudafrica, Università di #Stellenbosch protagonista di uno studio su #HIV: il progetto PETITE e la protezione di ne… - emergency_live : Sudafrica, Università di Stellenbosch protagonista di uno studio su HIV: il progetto PETITE e la protezione di neon… - IdaTacconi : RT @EffettiSrl: 3-4 dicembre WEBINAR - INAction 2020 'The role of acute #HIV infection cohorts towards HIV cure' Confronto internazionale t… - EffettiSrl : 3-4 dicembre WEBINAR - INAction 2020 'The role of acute #HIV infection cohorts towards HIV cure' Confronto internaz… -

Il primo dicembre 2020 è la Giornata Mondiale contro l’AIDS e la donna è a rischio. Conoscere e prevenire le cause è importante.

