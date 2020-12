Governo | mina rimpasto” preoccupa Conte

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 novembre 2020) La versione ufficiale è che non c’è alcuna questione “pronta ad esplodere. “Non possiamo rincorrere le ambizioni di qualcuno che spera in ruoli più importanti”, così il Presidente del Consiglioha archiviato la questione poche ore fa sottolineando ancora una volta di avere massima fiducia nella sua squadra. Tutto risolto? Ovviamente no. La versione ufficiosa – che di solito corrisponde anche con quella più attendibile – è che tira una (brutta) aria di rimpasto nell’esecutivo e che, tra i corridoi di Palazzo Chigi serpeggia, ormai da diverso tempo, un certe malessere con alcuni Ministri che rischiano la poltrona, in scia al pressing sempre crescente di PD ed IV . Passaggio di testimone in vista per alcuni dicasteri? Intanto, il Movimento 5 Stelle cerca di arginare la questione e getta acqua sul fuoco ma la miccia che ormai è ...