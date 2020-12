Franco Nero offre un cameo a Quentin Tarantino per “Django Lives”, il sequel! (Di lunedì 30 novembre 2020) Franco Nero ha deciso che “Django Lives“, cioè “Django Vive“, si farà. Non solo, vuole offrire un parte, un cameo al regista della fortunata pellicola: Quentin Tarantino! Franco Nero è stato l’iconico Django, il celebre cowboy nella pellicola diretta da Sergio Corbucci nel 1966. La dichiarazione dell’attore Stando a quanto dichiarato da Franco Nero, Quentin Tarantino avrebbe promesso all’attore una sua piccola partecipazione nel nuovo sequel, proprio durante la lavorazione di un film italiano sul pugilato diretto da Enzo Castellani.Tarantino gli avrebbe detto che la sua partecipazione sarebbe stata certa.Da qui l’affermazione ora sul web sta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 novembre 2020)ha deciso cheLives“, cioèVive“, si farà. Non solo, vuole offrire un parte, unal regista della fortunata pellicola:è stato l’iconico Django, il celebre cowboy nella pellicola diretta da Sergio Corbucci nel 1966. La dichiarazione dell’attore Stando a quanto dichiarato daavrebbe promesso all’attore una sua piccola partecipazione nel nuovo sequel, proprio durante la lavorazione di un film italiano sul pugilato diretto da Enzo Castellani.gli avrebbe detto che la sua partecipazione sarebbe stata certa.Da qui l’affermazione ora sul web sta ...

SylviaPompi : Franco Nero offre un cameo a Quentin Tarantino per “Django Lives”, il sequel! - clikservernet : Django Lives!: Franco Nero vuole Quentin Tarantino in un cameo nel sequel - Noovyis : (Django Lives!: Franco Nero vuole Quentin Tarantino in un cameo nel sequel) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Django Lives!: Franco Nero vuole Quentin Tarantino in un cameo nel sequel - IgorHAdamovic : @LudanekvTatrach Franco Nero... -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Nero Franco Nero offre un cameo a Quentin Tarantino per "Django Lives", il sequel! Metropolitan Magazine Django Lives!: Franco Nero vuole Quentin Tarantino in un cameo nel sequel

Franco Nero spera di convincere Quentin Tarantino a comparire in un cameo in Django Lives!, sequel del western cult Django. Franco Nero si prepara a tornare nei panni dell'iconico Django, personaggio ...

I Profili di Pino Nano: “Franco Corbelli, da 25 anni leader e icona del Movimento Diritti Civili”

25 anni fa, era l’estate del 1995, nasceva in Calabria il Movimento Diritti Civili, diventato poi, con il passare degli anni, un simbolo di battaglie umanitarie di tutti i tipi.

Franco Nero spera di convincere Quentin Tarantino a comparire in un cameo in Django Lives!, sequel del western cult Django. Franco Nero si prepara a tornare nei panni dell'iconico Django, personaggio ...25 anni fa, era l’estate del 1995, nasceva in Calabria il Movimento Diritti Civili, diventato poi, con il passare degli anni, un simbolo di battaglie umanitarie di tutti i tipi.