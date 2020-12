EUR/USD pronta per un breakout rialzista dopo 3 settimane consecutive di crescita (Di lunedì 30 novembre 2020) L’euro si avvia verso la sua terza settimana consecutiva di guadagni rispetto al dollaro USA. La coppia EUR/USD è aumentata di oltre il 2,60% a novembre. Continua il rialzo EUR/USDDebolezza del dollaro L’euro ha registrato un rally principalmente a causa del dollaro USA relativamente debole. In effetti, il biglietto verde si è indebolito contro tutte le principali valute a novembre. L’indice del dollaro, che è un indicatore importante della sua performance, è sceso di oltre l’1,80% e ha raggiunto il livello più basso da settembre di quest’anno. Il dollaro è diminuito a causa di due ragioni principali. In primo luogo, le speranze di un vaccino Covid hanno portato a un miglioramento del sentiment sull’economia globale che si è tradotto in un sentimento di rischio. Ciò ha portato molti investitori a spostare le proprie risorse da valute sicure ad asset relativamente più ... Leggi su invezz (Di lunedì 30 novembre 2020) L’euro si avvia verso la sua terza settimana consecutiva di guadagni rispetto al dollaro USA. La coppia EUR/USD è aumentata di oltre il 2,60% a novembre. Continua il rialzo EUR/USDDebolezza del dollaro L’euro ha registrato un rally principalmente a causa del dollaro USA relativamente debole. In effetti, il biglietto verde si è indebolito contro tutte le principali valute a novembre. L’indice del dollaro, che è un indicatore importante della sua performance, è sceso di oltre l’1,80% e ha raggiunto il livello più basso da settembre di quest’anno. Il dollaro è diminuito a causa di due ragioni principali. In primo luogo, le speranze di un vaccino Covid hanno portato a un miglioramento del sentiment sull’economia globale che si è tradotto in un sentimento di rischio. Ciò ha portato molti investitori a spostare le proprie risorse da valute sicure ad asset relativamente più ...

