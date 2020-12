Elisabetta Gregoraci e i commenti hot su Zelletta e Pretelli scatenano i social VIDEO

(Di lunedì 30 novembre 2020)al Grande Fratello Vip 5, nelle ultime ore, si è lasciata andare a delle battute notturne su Pierpaolo, che ovviamente hanno già riscosso un certo successo sul web. La ex moglie di Flavio Briatore da quando è entrata Giulia Salemi sembra essere rinata. La battuta hot di, che potrebbe abbandonare il GF Vip 5 nei prossimi giorni, ha lasciato tutti a bocca aperta quando, stanotte, ha iniziato a commentare le doti di Pierpaoloe Andreache erano in mutande. La soubrette, ha prima dato uno sguardo ae poi ha commentato: “Niente di che, Pierpaolo batte tutti”. A quel punto, Andrea ha scherzosamente risposto alla 40enne dicendo: Io c’ho il trucco, c’ho ...

wonder_ste : @RAGAZZO_COMUNE Io vorrei uscisse GREGORACI ELISABETTA.. - MediasetPlay : Sì, nella puntata di stasera di Grande Fratello ne vedremo delle belle. Pronti a seguirlo con noi su Mediaset Play? - ananasviola : RT @GSalvo88: Giacomo su Elisabetta: “È stata idealizzata dai ragazzi... per avere un link, una conoscenza anche perché avere una Gregoraci… - VA1609 : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci e Marx #GFVIP - infoitcultura : ‘Live – Non è la D’Urso’, l’ex di Elisabetta Gregoraci rincara la dose contro la showgirl: “Dopo 13 anni ho scopert… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck urla contro Myriam Catania: «Sei una cretina, non detto putt*na». I diverbi tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, accendono gli ...Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, è arrivato il momento tanto atteso: stasera Cristiano Malgioglio è entrato ufficialmente come concorrente. Anche in questa ventiduesima puntata condotta da Alfons ...