E per chi arriva dall'estero, sì alla quarantena (Di lunedì 30 novembre 2020) L'enigma dei rientri dall'estero. Il governo è al lavoro per evitare un Ferragosto bis, quando il ritorno degli italiani dalle vacanze provocò un'impennata di contagi dopo un'estate rilassata. E l'... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) L'enigma dei rientri. Il governo è al lavoro per evitare un Ferragosto bis, quando il ritorno degli italianie vacanze provocò un'impennata di contagi dopo un'estate rilassata. E l'...

BentivogliMarco : La modalità proposta da @CarloCalenda mi sembra la più appropriata per gestire il #NextGenEU anche perché favorireb… - Ettore_Rosato : Nessuno del governo Conte1 ricorda chi ha voluto lo sconto del 50% sulle tasse per il produttore di #tabacco riscal… - carlaruocco1 : In un periodo così difficile per tutto il Paese c'è anche chi approfitta del #COVID19 per accaparrarsi ristori non… - BeppeBort : La festa di oggi ci ricorda che la vita è un’avventura. Che non sappiamo in che modo finirà ma sappiamo di certo ch… - salvomore1 : @dellorco85 Si scandalizza chi,credendo a politici tendenziosi,pensa sia una patrimoniale per tutti.Dovrebbero anda… -

Ultime Notizie dalla rete : per chi Decreto Ristori quater, niente ganasce fiscali per chi ha comprovate difficoltà economiche Il Sole 24 ORE Consegna della spesa a casa anche per chi è in quarantena

A partire da domani il servizio verrà fornito da Unicoop Firenze in collaborazione con le associazioni di volontariato Esculapio, Croce Rossa, Anpas e Misericordia ...

Primaziale, un corso di alpinismo per dipendenti

Chi è passato ieri da Piazza dei Miracoli ha potuto vedere una scena particolare, ritratta in questa foto postata sui social da Laura Carducci. Si tratta di dipendenti dell’Opera della Primaziale (8 i ...

A partire da domani il servizio verrà fornito da Unicoop Firenze in collaborazione con le associazioni di volontariato Esculapio, Croce Rossa, Anpas e Misericordia ...Chi è passato ieri da Piazza dei Miracoli ha potuto vedere una scena particolare, ritratta in questa foto postata sui social da Laura Carducci. Si tratta di dipendenti dell’Opera della Primaziale (8 i ...