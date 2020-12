Caso Regeni, procura di Roma va avanti. Egitto: “Prove insufficienti” (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – La procura di Roma è pronta a chiudere le indagini sul Caso di , il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto, a carico di cinque 007 egiziani appartenenti alla National Security accusati di sequestro. E’ quanto ha comunicato il procuratore capo di Roma Michele Prestipino al procuratore Generale d’Egitto nel corso di un nuovo incontro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020), 30 nov. (Adnkronos) – Ladiè pronta a chiudere le indagini suldi , il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso nel 2016 in, a carico di cinque 007 egiziani appartenenti alla National Security accusati di sequestro. E’ quanto ha comunicato iltore capo diMichele Prestipino altore Generale d’nel corso di un nuovo incontro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

