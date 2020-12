Arsenal-Wolverhampton, Raul Jimenez perde i sensi in campo: operato nella notte per una frattura al cranio (Di lunedì 30 novembre 2020) Ore di paura per Raul Jimenez.Attimi di terrore in Premier League durante la partita tra Arsenal-Wolverhampton, quando Raul Jimenez, dopo uno scontro di testa con David Luiz, è rimasto a terra, perdendo i sensi. Immediati i soccorsi dei medici a bordo campo che hanno trasportato il giocatore fuori in barella per trasferirlo successivamente in ospedale per accertamenti. Lo scontro col difensore dell'Arsenal ha causato al messicano, rimasto a terra per una decina di minuti privo di sensi, una frattura al cranio. A darne notizia è stato lo stesso Wolverhampton tramite una nota ufficiale. Jimenez è stato operato già questa ... Leggi su mediagol (Di lunedì 30 novembre 2020) Ore di paura per.Attimi di terrore in Premier League durante la partita tra, quando, dopo uno scontro di testa con David Luiz, è rimasto a terra,ndo i. Immediati i soccorsi dei medici a bordoche hanno trasportato il giocatore fuori in barella per trasferirlo successivamente in ospedale per accertamenti. Lo scontro col difensore dell'ha causato al messicano, rimasto a terra per una decina di minuti privo di, unaal. A darne notizia è stato lo stessotramite una nota ufficiale.è statogià questa ...

Attimi di terrore durante il match di stasera di Premier League tra Arsenal e Wolverhampton. Uno scontro aereo tra David Luiz e Raul Jimenez, al minuto 16, ha fatto credere al ...

