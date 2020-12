Alluvione in Sardegna, ecco come aiutare Bitti (Di lunedì 30 novembre 2020) CAGLIARI – L’amministrazione comunale di Bitti invita le associazioni, i volontari e i semplici cittadini che in queste ore stanno gentilmente donando o intendono donare beni di soccorso alla popolazione di far pervenire prodotti utili e necessari. Per supportare le squadre di operatori e volontari impegnati nei lavori di messa in sicurezza e soccorso sono necessari: guanti, incerati, varechina, mascherine Ffp2, disinfettanti per le mani. E poi rotoloni di tovaglie di carta, piatti, bicchieri e posate di plastica, Scottex, carta igienica, scope, palette e detersivi. Non sono necessari giocattoli, pannolini, omogenizzati, merendine o alimenti particolarmente deperibili. Non mancano inoltre vestiti, lenzuola, asciugamani. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) CAGLIARI – L’amministrazione comunale di Bitti invita le associazioni, i volontari e i semplici cittadini che in queste ore stanno gentilmente donando o intendono donare beni di soccorso alla popolazione di far pervenire prodotti utili e necessari. Per supportare le squadre di operatori e volontari impegnati nei lavori di messa in sicurezza e soccorso sono necessari: guanti, incerati, varechina, mascherine Ffp2, disinfettanti per le mani. E poi rotoloni di tovaglie di carta, piatti, bicchieri e posate di plastica, Scottex, carta igienica, scope, palette e detersivi. Non sono necessari giocattoli, pannolini, omogenizzati, merendine o alimenti particolarmente deperibili. Non mancano inoltre vestiti, lenzuola, asciugamani.

lapinella : Dolore profondo per l’alluvione che ha colpito la #Sardegna ?? Un grande abbraccio a tutte le famiglie colpite e ai… - crocerossa : ??In queste ore i nostri Volontari stanno prestando soccorso alla popolazione di #Bitti e del nuorese dopo la violen… - PaolaTavernaM5S : Seguo con apprensione le notizie che arrivano dalla #Sardegna dove acqua e frane hanno causato già diversi morti e… - AnsaSardegna : Alluvione Sardegna: Solinas, fondi per far ripartire Bitti. 'Chiesta al governo corsia preferenziale per interventi… - Notiziedi_it : Maltempo in Sardegna, 3 morti per alluvione nel Nuorese: si cercano i dispersi. Recuperato un cadavere. Spazzata vi… -

