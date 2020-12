A Le Iene: “Non fu Speziale ad uccidere l’ispettore Raciti, ma la retromarcia fortuita di un mezzo di polizia” (Di lunedì 30 novembre 2020) Ad uccidere Filippo Raciti, il 2 febbraio 2007, a Catania, non sarebbe stato il sottolavello lanciato dall’ultrà catanese Antonino Speziale durante gli scontri con gli ultrà del Palermo, ma una retromarcia fortuita di uno dei mezzi di polizia presenti sul posto. Una svolta nelle indagini alla quale si è arrivati grazie alla trasmissione Mediaset Le Iene che conferma così la tesi da sempre sostenuta dalla difesa di Speziale, condannato a otto anni e otto mesi per omicidio preterintenzionale. Tutto è raccontato dettagliatamente da Il Riformista. A indicare la nuova versione dei fatti una donna vicina alla famiglia Raciti che ha raccontato a Le Iene di aver sentito, durante il funerale dell’ispettore, il dialogo tra un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) AdFilippo, il 2 febbraio 2007, a Catania, non sarebbe stato il sottolavello lanciato dall’ultrà catanese Antoninodurante gli scontri con gli ultrà del Palermo, ma unadi uno dei mezzi di polizia presenti sul posto. Una svolta nelle indagini alla quale si è arrivati grazie alla trasmissione Mediaset Leche conferma così la tesi da sempre sostenuta dalla difesa di, condannato a otto anni e otto mesi per omicidio preterintenzionale. Tutto è raccontato dettagliatamente da Il Riformista. A indicare la nuova versione dei fatti una donna vicina alla famigliache ha raccontato a Ledi aver sentito, durante il funerale del, il dialogo tra un ...

repubblica : Finisce in Procura il caso del video della compagna di Conte presa d'assalto dalle Iene e 'salvata' dalla scorta de… - redazioneiene : MARTEDÌ A LE IENE Conte aveva chiesto di condividere quasi un mese fa. Non è ancora successo, e così c’è chi si è o… - marcocappato : Conte aveva detto che avrebbe condiviso i dati #Covid19. Nel frattempo: “I dati non sono ancora pubblici, ma ora… - FatimaCurzio : RT @janavel7: So che non è popolare dirlo, ma lo dico lo stesso: ciò che hanno fatto le Iene con la fidanzata di Conte non è giornalismo, m… - M_Dellorto : RT @janavel7: So che non è popolare dirlo, ma lo dico lo stesso: ciò che hanno fatto le Iene con la fidanzata di Conte non è giornalismo, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene “Non Nadia Toffa, il mistero della sepoltura. La madre: “Non dirò dov’è” DiLei