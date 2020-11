Violento incidente a Picarelli | due persone finiscono in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 28 novembre, sono intervenuti sulla SP 164, alla frazionealla periferia di Avellino, per unstradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nelimpatto rimanevano feriti i due rispettivi conducenti, i quali venivano trasportati dai sanitari del 118 intervenuti, presso il vicinoMoscati per le cure del caso. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.