Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 15 | 30

(Di domenica 29 novembre 2020)DEL 29 NOVEMBREORE 15.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO AE’STATA RIAPERTA LA STAZIONE OTTAVIANO DELLA METRO A, TERMINATI I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI RICORDIAMO CHE RIMANI CHIUSA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO PER FUGA DI GAS TRA VIA MONTGOLFIER E VIA MARCHETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 21 DICEMBRE INTERROTTO IL SERVIZIO METROPOLITANO DELLA LINEACIVITA CASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA FLAMINIO-MONTEBELLO PER UN INCIENDIO ALL’ALTEZZA DI MONTE ANTENNE CHIUSA AL TRANSITO VEICOLRE VIA NOMENTANA TRA ...