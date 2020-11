Veneto, niente ristori dalla Regione per carenza di fondi. E ora Zaia dice: “Un errore non aver aumentato le tasse negli anni” (Di domenica 29 novembre 2020) VENEZIA – “Forse abbiamo fatto il più grande errore della storia, noi è da dieci anni che non mettiamo tasse”. A pronunciare questa frase, in coincidenza con il dibattito sull’assestamento di bilancio della Regione del Veneto, è stato il governatore Luca Zaia, che si è sempre appuntato sul petto la medaglia di unico amministratore che ha reso la sua Regione tax free. E ha aggiunto: “A me sembra un valore non aver applicato tasse, ma effettivamente la memoria umana è breve. Forse se le avessimo applicate, avremmo oggi un budget da dare e avrebbe rappresentato un’azione mutualistica. Ma noi abbiamo fatto un’altra scelta, in questi anni”. Doveva, infatti, giustificare il fatto che la Regione non è in grado di stanziare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) VENEZIA – “Forse abbiamo fatto il più grandedella storia, noi è da dieci anni che non mettiamo”. A pronunciare questa frase, in coincidenza con il dibattito sull’assestamento di bilancio delladel, è stato il governatore Luca, che si è sempre appuntato sul petto la medaglia di unico amministratore che ha reso la suatax free. E ha aggiunto: “A me sembra un valore nonapplicato, ma effettivamente la memoria umana è breve. Forse se le avessimo applicate, avremmo oggi un budget da dare e avrebbe rappresentato un’azione mutualistica. Ma noi abbiamo fatto un’altra scelta, in questi. Doveva, infatti, giustificare il fatto che lanon è in grado di stanziare ...

