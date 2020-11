Valeria Marini, segreto inconfessabile a “Verissimo”: «Con il mio ex una cosa molto grave» (Di domenica 29 novembre 2020) Ospite della puntata di “Verissimo” andata in onda ieri, sabato 28 novembre 2020, Valeria Marini, che ha parlato della fine della storia d’amore con Gianluigi Martino e della truffa che ha subito la madre Gianna. Una chiacchierata in cui la showgirl ha messo a nudo i timori e le difficoltà affrontate in questi ultimi mesi. In lacrime da Silvia Toffanin il volto noto del ‘Bagaglino’ ha parlato dei problemi affrontati: «Mia madre è stata truffata per centinaia di migliaia di euro. Un uomo le ha fatto credere di fare falsi investimenti. Questa storia è durata due anni e mezzo, l’ha anche allontanata da me. Non mi rispondeva più al telefono. Anche io in passato sono stata truffata, anche in maniera peggiore. Bisogna denunciare», ha sottolineato con forza il volto noto. leggi anche l’articolo —> Massimiliano Morra su Adua Del Vesco e ... Leggi su urbanpost (Di domenica 29 novembre 2020) Ospite della puntata diandata in onda ieri, sabato 28 novembre 2020,, che ha parlato della fine della storia d’amore con Gianluigi Martino e della truffa che ha subito la madre Gianna. Una chiacchierata in cui la showgirl ha messo a nudo i timori e le difficoltà affrontate in questi ultimi mesi. In lacrime da Silvia Toffanin il volto noto del ‘Bagaglino’ ha parlato dei problemi affrontati: «Mia madre è stata truffata per centinaia di migliaia di euro. Un uomo le ha fatto credere di fare falsi investimenti. Questa storia è durata due anni e mezzo, l’ha anche allontanata da me. Non mi rispondeva più al telefono. Anche io in passato sono stata truffata, anche in maniera peggiore. Bisogna denunciare», ha sottolineato con forza il volto noto. leggi anche l’articolo —> Massimiliano Morra su Adua Del Vesco e ...

