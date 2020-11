Serata ‘di fuoco’ a Montesacro: in fiamme due camion (FOTO e VIDEO) (Di domenica 29 novembre 2020) Serata “movimentata” nel quartiere Montesacro, a Roma, dove intorno alle ore 22:00 due camion sono improvvisamente andati a fuoco a poche centinaia di metri uno dall’altro. Il primo furgone incendiato si trovava in via Prati Fiscali, parcheggiato nello spartitraffico all’altezza del Mc Donald. Il secondo mezzo era invece posteggiato in via Cavriglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere gli incendi e diverse pattuglie della polizia di stato per gli accertamenti e i rilievi del caso. Si dovrà ora appurare se gli incendi siano di natura dolosa, ipotesi che dalle circostanze sembrerebbe la più accreditata. (FOTO e VIDEO Reporter Montesacro) ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020)“movimentata” nel quartiere, a Roma, dove intorno alle ore 22:00 duesono improvvisamente andati a fuoco a poche centinaia di metri uno dall’altro. Il primo furgone incendiato si trovava in via Prati Fiscali, parcheggiato nello spartitraffico all’altezza del Mc Donald. Il secondo mezzo era invece posteggiato in via Cavriglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere gli incendi e diverse pattuglie della polizia di stato per gli accertamenti e i rilievi del caso. Si dovrà ora appurare se gli incendi siano di natura dolosa, ipotesi che dalle circostanze sembrerebbe la più accreditata. (Reporter) ...

RaiUno : “AD10S Diego” una serata speciale in ricordo di #DiegoArmandoMaradona con una raccolta delle più belle immagini che… - ginpretura : Un giovane giace in terra, un ragazzo di cui non si conosce l’identità. Federico verrà infatti riconosciuto da un… - Raicomspa : La colonna sonora di #ViteInFuga è disponibile online. Brani da assaporare con calma, come si fa con le cose pregia… - kookiexhope : RT @kookiexhope: vorrei ricordarvi che a breve avremo la choreo di disease gentilmente offerta da coreografo jung hoseok perché sì buona se… - alessis18 : @IngrossoMassimo @LucianoCalemme @nonexpedit Treccani di Economia e Finanza. Buona serata! -

Ultime Notizie dalla rete : Serata ‘di SNAI – Serie A: Napoli-Roma, fiducia a GattusoDzeko-San Paolo, questione di feeling Fortune Italia