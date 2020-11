Romagnoli segna, esulta polemico e Ibra partecipa in tribuna (Di domenica 29 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic è sempre più dentro il Milan. E partecipa come se fosse in campo, assolutamente coinvolto, valore aggiunto di una squadra in salute. Dopo il primo gol, di testa e dopo una disattenzione difensiva della Fiorentina, Alessio Romagnoli ha raggiunto una telecamera e ha esultato in modo un po’ polemico, con un gesto della mano come a voler dire “voi parlate, io vi zittisco con i fatti”. Le telecamere hanno inquadrato Ibra che ha ripetuto quel gesto, con lo stesso gesto della mano, il labiale nascosto dalla mascherina, sempre più coinvolto nelle vicende del Milan. Foto: Milan Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Zlatanhimovic è sempre più dentro il Milan. Ecome se fosse in campo, assolutamente coinvolto, valore aggiunto di una squadra in salute. Dopo il primo gol, di testa e dopo una disattenzione difensiva della Fiorentina, Alessioha raggiunto una telecamera e hato in modo un po’, con un gesto della mano come a voler dire “voi parlate, io vi zittisco con i fatti”. Le telecamere hanno inquadratoche ha ripetuto quel gesto, con lo stesso gesto della mano, il labiale nascosto dalla mascherina, sempre più coinvolto nelle vicende del Milan. Foto: Milan Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

