Piemonte, folla in centro a Torino per i negozi aperti (Di domenica 29 novembre 2020) Alessandro Nunziati Il Piemonte passa dalla zona rossa a quella arancione e le strade di Torino si affollano, con veri e propri assembramenti. È bastato che i negozi rialzassero le serrande per vedere le vie del centro cittadino piene di gente e lunghe code sui marciapiedi, senza rispetto del distanziamento. In via Lagrange molti clienti anche davanti Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 29 novembre 2020) Alessandro Nunziati Ilpassa dalla zona rossa a quella arancione e le strade disi afno, con veri e propri assembramenti. È bastato che irialzassero le serrande per vedere le vie delcittadino piene di gente e lunghe code sui marciapiedi, senza rispetto del distanziamento. In via Lagrange molti clienti anche davanti Impronta Unika.

Il Piemonte passa dalla zona rossa a quella arancione e le strade di Torino si affollano, con veri e propri assembramenti. (ANSA) ...

Zona rossa, arancione e gialla. Cosa cambia per Lombardia, Piemonte, Calabria, Liguria e Sicilia

Cosa cambia col passaggio di Lombardia, Piemonte e Calabria alla zona arancione? Spostamenti: cade il divieto di spostamento all’interno del proprio comune. Sarà possibile ...

