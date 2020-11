LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: pareggio! Iron Mike: “Dio mi chiede di battermi per l’umanità” (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quanti soldi hanno guadagnato Tyson e Jones con questo incontro? La cronaca del match Mike Tyson: “Accetto il verdetto, è Dio che mi chiede di combattere per l’umanità” VIDEO: un poderoso gancio sinistro di Mike Tyson e il verdetto finale di parità Come rivedere Tyson-Jones su Sky senza pagare il ticket Roy Jones jr: “Sono pronto a rifare questo match” 6.37 E’ stata una bellissima notte di boxe. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo da Federico Militello. 6.35 Tyson e Jones hanno incassato 20 milioni di dollari a testa ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQuanti soldi hanno guadagnatocon questo incontro? La cronaca del match: “Accetto il verdetto, è Dio che midi combattere perVIDEO: un poderoso gancio sinistro die il verdetto finale di parità Come rivederesu Sky senza pagare il ticket Royjr: “Sono pronto a rifare questo match” 6.37 E’ stata una bellissima notte di boxe. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo da Federico Militello. 6.35hanno incassato 20 milioni di dollari a testa ...

zazoomblog : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike dà spettacolo finisce in parità! - #Tyson-Roy #Jones #DIRETTA: - infoitsport : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: finisce in parità! Iron Mike: “Ho combattuto per l’umanità” - zazoomblog : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: ultimo match del sottoclou poi toccherà ad Iron Mike! - #Tyson-Roy #Jones… - zazoomblog : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike sul ring! “Voglio fare male è la volontà di Dio!” - #Tyson-Roy… - zazoomblog : LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike impressiona subito con un gancio sinistro! - #Tyson-Roy #Jones… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Mike LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike in vantaggio a 2 round dal termine OA Sport LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: finisce in parità! Iron Mike: “Ho combattuto per l’umanità”

6.30 Jones: “Voglio bene a Tyson, prendere i suoi pugni è stato complicato. E’ stato un bel match, sono pronto anche a rifarlo. Allenarmi non mi spaventa. Ringrazio i miei fr ...

LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: in corso i sottoclou, poi toccherà ad Iron Mike

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione. Allo Staples Center di Los Angeles è tut ...

6.30 Jones: “Voglio bene a Tyson, prendere i suoi pugni è stato complicato. E’ stato un bel match, sono pronto anche a rifarlo. Allenarmi non mi spaventa. Ringrazio i miei fr ...Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione. Allo Staples Center di Los Angeles è tut ...