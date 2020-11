LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike impressiona subito con un gancio sinistro! (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – Quanto guadagnano i due pugili? – Il regolamento dell’incontro – Chi è Mike Tyson? – Chi è Roy Jones Jr. Jones prova a saltellare per tenere lontano Tyson, ma Iron Mike lo castiga con un gancio destro. DIRETTO SINISTRO DI Tyson! Risponde però Jones con un bel sinistro. SECONDO ROUND! subito Tyson! Prima un sinistro al volto, poi al corpo! Potenza inaudita, altro che 54 anni… Primo round dominato da Tyson. Iron Mike ha messo a segno un gancio sinistro ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dell’incontro – Quanto guadagnano i due pugili? – Il regolamento dell’incontro – Chi è? – Chi è RoyJr.prova a saltellare per tenere lontano, malo castiga con undestro. DIRETTO SINISTRO DI! Risponde peròcon un bel sinistro. SECONDO ROUND!! Prima un sinistro al volto, poi al corpo! Potenza inaudita, altro che 54 anni… Primo round dominato daha messo a segno unsinistro ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione. Allo Staples Center di Los Angeles è tut ...

