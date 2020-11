Lazio addormentata | si sveglia tardi | con l’Udinese è 1-3

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020) Giocare nelle coppe europee ha pesanti conseguenze nel campionato italiano. E Atalanta ehanno pagato le partite in champions infrasettimanali con due pesanti sconfitte in casa. Pazienza per i bergamaschi, tutti stranieri, peccato per la, che cinque italiani li ha mandati anche oggi in campo contro una Udinese tutta di stranieri, salvo uno che, però, è anche lui un forestiero, anzi: Forestieri. Vabbè, ma è inutile piangere, non è la prima batosta per ladopo una partita in una coppa europea. Oggi però i romani hanno esagerato, dormendo per tutto il primo tempo, lasciando il pallone ai piedi dei friulani (si fa per dire, di friulano in campo non ce n’era nessuno) che, almeno, hanno mostrato di sapere a che cosa serve. Serve a segnare due gol per far arrabbiare Inzaghi, che inutilmente ha tentato per 45 minuti di ...