Elisabetta Gregoraci arrabbiata per l’imitazione di Rosalinda? I fan sul piede di guerra

(Di domenica 29 novembre 2020) Il GF ieri sera ha chiesto ai vipponi di calarsi nei panni dei loro coinquilini. I ragazzi si sono divertiti con una serie di imitazioni, alcune delle quali davvero riuscite. Tommaso Zorzi è diventato una trashissima e burinissima Selvaggia Roma, Zelletta si è trasformato in Mary T, Giacomo Urtis si è travestito da Pierpaolo eda. Propriodella Cannavò ha causato un po’ di guai. L’attrice delle fiction e favole Ares c’è andata giù pesante, ma è sempre stata divertente. Prima ha preso al guinzaglio il finto Pierpaolo e gli ha twerkato davanti. Non contenta la ELiGreg fake si è anche messa a litigare con Tommaso travestito da Selvaggia e poco dopo ha detto di essere la regina di Montecarlo. La veraè sembrata infastidita ed ...

sempiternalpajn : RT @oocgfvip5: Pierpaolo Pretelli imitando Giulia Salemi: “tu sei Elisabetta Gregoraci ma io sono G S amore” #GFVIP - Aletta79 : RT @oocgfvip5: Pierpaolo Pretelli imitando Giulia Salemi: “tu sei Elisabetta Gregoraci ma io sono G S amore” #GFVIP - giacomobacchioc : RT @oocgfvip5: Pierpaolo Pretelli imitando Giulia Salemi: “tu sei Elisabetta Gregoraci ma io sono G S amore” #GFVIP - its__lilo_bitch : ?? Maria Teresa, Selvaggia ?? Dayane, Giulia ?? Rosalinda, Stefania, Tommaso ?? Enock, Andrea, Pierpaolo ?? ELISABETTA… - Jacoposvoice : RT @oocgfvip5: Pierpaolo Pretelli imitando Giulia Salemi: “tu sei Elisabetta Gregoraci ma io sono G S amore” #GFVIP -

Elisabetta lo sfoggia da mesi al Grande Fratello Vip mentre le web influencer lo hanno scelto per una giornata in famiglia ...Elisabetta Gregoraci ha voluto un chiarimento con Pierpaolo Petrelli, vista la loro situazione. La donna ha svelato per sbaglio quando lascerà la casa.