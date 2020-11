Così l’Iran rilancia sul nucleare (e Biden non ringrazia) (Di domenica 29 novembre 2020) Dalla riunione tenuta dal Majlis insieme al ministro per l’Intelligence Mahmoud Alavi per “indagare l’assassinio” dello scienziato a capo del programma (clandestino) nucleare militare iraniano, Mohsen Fakhrizade, esce la linea dura di Teheran – d’altronde i conservatori, e gli ultra-conservatori, detengono la maggioranza parlamentare dopo le elezioni di febbraio. Nel meeting a porte chiuse è stato deciso “a stragrande maggioranza” di mettere in moto una mozione che esorta il governo a discutere con “massima urgenza” un’espansione del programma nucleare del Paese – e d’altronde la decisione a stretto giro dopo l’attacco con cui un commando ha ucciso Fakhrizade nell’hinterland di Teheran non poteva portarsi dietro posizioni differenti. Il testo appena approvato, chiamato “Piano di azione strategica per la rimozione delle sanzioni”, era stato presentato ... Leggi su formiche (Di domenica 29 novembre 2020) Dalla riunione tenuta dal Majlis insieme al ministro per l’Intelligence Mahmoud Alavi per “indagare l’assassinio” dello scienziato a capo del programma (clandestino)militare iraniano, Mohsen Fakhrizade, esce la linea dura di Teheran – d’altronde i conservatori, e gli ultra-conservatori, detengono la maggioranza parlamentare dopo le elezioni di febbraio. Nel meeting a porte chiuse è stato deciso “a stragrande maggioranza” di mettere in moto una mozione che esorta il governo a discutere con “massima urgenza” un’espansione del programmadel Paese – e d’altronde la decisione a stretto giro dopo l’attacco con cui un commando ha ucciso Fakhrizade nell’hinterland di Teheran non poteva portarsi dietro posizioni differenti. Il testo appena approvato, chiamato “Piano di azione strategica per la rimozione delle sanzioni”, era stato presentato ...

