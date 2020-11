Coronavirus | Polizia irrompe in un albergo e multa 18 giovani

Leggi su dailynews24

(Di domenica 29 novembre 2020) In Italia, precisamente a Napoli, si è registrato l’ennesimo episodio di inottemperanza alle norme anti-Covid. Tutto è successo in una struttura alberghiera che ha avvertito le forze dell’ordine di una festa privata all’interno dell’area comune dell’. CAMPANIA ZONA ROSSA – Da circa due settimane la Campania è passata da zona gialla a zona rossa per L'articolo