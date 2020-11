Camila Cabello scrive una lunga lettera a Shawn Mendes (Di domenica 29 novembre 2020) Nonostante in molti siano convinti che quella tra Camila Cabello e Shawn Mendes sia una “favola” come quella di Garko e Adua, la loro storia va avanti a gonfie vele. I due sono stati spesso paparazzati insieme in questi mesi e ieri notte la cantante di Havana ha scritto una bella lettera al compagno. “Ho imparato molto sull’amore con questo ragazzo. Non sono solo i momenti felici e beati che vedete nelle foto e nei video con lui. Quando hai una relazione con qualcuno, sembra che la persona che è con te sia una sorta di specchio che ti mostra per quella che sei. Devo costantemente affrontare le mie paure, le mie ansie, le mie insicurezze, i miei limiti, le mie convinzioni sulla vita e su me stessa. A volte non è così semplice come sembra. A volte è complicato, scomodo e brutto. Ma non c’è niente come ... Leggi su biccy (Di domenica 29 novembre 2020) Nonostante in molti siano convinti che quella trasia una “favola” come quella di Garko e Adua, la loro storia va avanti a gonfie vele. I due sono stati spesso paparazzati insieme in questi mesi e ieri notte la cantante di Havana ha scritto una bellaal compagno. “Ho imparato molto sull’amore con questo ragazzo. Non sono solo i momenti felici e beati che vedete nelle foto e nei video con lui. Quando hai una relazione con qualcuno, sembra che la persona che è con te sia una sorta di specchio che ti mostra per quella che sei. Devo costantemente affrontare le mie paure, le mie ansie, le mie insicurezze, i miei limiti, le mie convinzioni sulla vita e su me stessa. A volte non è così semplice come sembra. A volte è complicato, scomodo e brutto. Ma non c’è niente come ...

