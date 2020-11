Wuhan meta di vacanze: la città focolaio rievoca i turisti (Di sabato 28 novembre 2020) Da dove tutto ha avuto un aspro inizio, adesso si rincorre verso una fine felice. La città cinese Wuhan, originario e decisivo focolaio della pandemia, è stata segnata per sempre dopo il primo caso di virus registrato nel dicembre 2019. L’obiettivo ora è una ripresa non soltanto economica ma anche e soprattutto sociale. E il Leggi su periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) Da dove tutto ha avuto un aspro inizio, adesso si rincorre verso una fine felice. Lacinese, originario e decisivodella pandemia, è stata segnata per sempre dopo il primo caso di virus registrato nel dicembre 2019. L’obiettivo ora è una ripresa non soltanto economica ma anche e soprattutto sociale. E il

MoliPietro : Wuhan meta di vacanze: la città focolaio rievoca i turisti - MagiFausto : Fanno affari sparando cazzate su una nuova influenza metà sars metà influenza che i cinesi ci hanno regalato dirett… - OrazioCovolo : @EquaCoin Curioso che cerchino un virus, prodotto in Inghilterra, con tanto di brevetto del 2015. Per nn parlare ch… - sim1bg : RT @giuz73: Faccio notare che la meta-analisi di The Lancet precede cronologicamente lo studio di Nature Communications che dimostra la neg… - Flavr7 : RT @giuz73: Faccio notare che la meta-analisi di The Lancet precede cronologicamente lo studio di Nature Communications che dimostra la neg… -

Ultime Notizie dalla rete : Wuhan meta Prato, cinesi immuni al coronavirus? Ecco cosa succede a Wuhan, il video di propaganda: città "Covid-free", sospetti sul vaccino segreto Liberoquotidiano.it Wuhan meta di vacanze: la città focolaio rievoca i turisti

Wuhan meta di vacanze. Dopo la triste circostanza che ha reso la città famosa in tutto il mondo ora si punta sui turisti.

Covid: a Wuhan virus trovato in alimenti surgelati importati

Da Wuhan, dove la pandemia molto probabilmente ha avuri inizio, arriva la notizia che sono risultati positivi al nuovo coronavirus tre campioni prelevati dagli imballaggi di alimenti congelati importa ...

Wuhan meta di vacanze. Dopo la triste circostanza che ha reso la città famosa in tutto il mondo ora si punta sui turisti.Da Wuhan, dove la pandemia molto probabilmente ha avuri inizio, arriva la notizia che sono risultati positivi al nuovo coronavirus tre campioni prelevati dagli imballaggi di alimenti congelati importa ...