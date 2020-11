Valeria Marini, tutta la verità su truffa alla mamma e su Gianluigi: “È grave” (Di sabato 28 novembre 2020) A Verissimo la showgirl racconta di essere stata vittima di una truffa a sua volta, poi si sbilancia sulla fine della storia d'amore con il suo ormai ex fidanzato L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 28 novembre 2020) A Verissimo la showgirl racconta di essere stata vittima di unaa sua volta, poi si sbilancia sulla fine della storia d'amore con il suo ormai ex fidanzato L'articolo proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Perché è finita con lui?. Toffanin in pressing su Valeria Marini: Molto grave il segreto inconfessabile a Verissimo… - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Valeria Marini: 'la truffa ai danni di mia madre'' su Mediaset Play - Notiziedi_it : Valeria Marini a Verissimo: “E’ accaduta una cosa molto brutta” | Video Mediaset - CEOofW : questa è l'opinione di una persona alla quale poi non importa nulla di valeria marini o altri, ma semplicemente odi… - CEOofW : Se il personaggio di valeria marini è stupido, non significa che valeria marini sia stupida. Se una persona ce l'ha… -