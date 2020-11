Strade trasformate in fiumi a Bitti | morti un allevatore e un’anziana signora

(Di sabato 28 novembre 2020)inper via delle copiose piogge. Duee due dispersi aa causa del maltempo. È il drammatico bilancio dell’alluvione che ha investito il Nuorese., così come gran parte della Sardegna, è colpito in queste ore da piogge abbondanti e forte vento. Le due vittime sonodonna rimasta intrappolata in uno scantinato, e unprigioniero del suo fuoristrada. Ci sarebbero anche due dispersi. Black out acon le linee telefoniche irraggiungibili. Si può comunicare soltanto mediante il ponte radio dei Carabinieri. Sul posto le forze dell’ordine, la protezione civile, i vigili del fuoco i volontari e i barracelli stanno cercando di recuperare le vittime e di portare soccorso ...

L'Unione Sarda.it

BITTI. Non solo danni e strade allagate. Il maltempo miete anche vittime in Sardegna: a Bitti, stando alle prime informazioni, sono due le vittime. Ci sarebbe anche un disperso.