Ristoratori chiusi pure a Natale Vespa furioso col governo | «Capisco le cautele | non i paradossi»

Bruno Vespa scatenato contro il governo in difesa dei Ristoratori. Il giornalista Rai, che ormai da tempo si è fatto portavoce delle loro ragioni, rivendicando il diritto a contestare restrizioni e censure inferte dall'esecutivo a colpi di Dpcm, piovuti su un settore in ginocchio, torna sulla questione. Una vexata quaestio rinverdita dalle ultime possibili conferme su coprifuoco e chiusure natalizie. E tuona: «Capisco le cautele, non i paradossi. Per essere rispettata, l'Autorità deve usare il buonsenso». Bruno Vespa scatenato contro il governo Già, il buonsenso. Come a dire che le indicazioni del governo, vergate in contrasto all'epidemia di Covid, vanno a colpire un mondo imprenditoriale in particolare. Un settore colpito nuovamente ...

Il ristoratore milanese Alfredo Zini contesta alla radice il sistema degli aiuti del Governo e parla di ristoratori stremati a cui le chiusure delle festiviità assesterebbero un colpo mortale ...

Nuovo affondo di Bruno Vespa nei confronti delle discutibili misure attuate dal governo con lo scopo di contenere i contagi di questa cosiddetta "seconda ondata", e che stanno in realtà mettendo in gi ...

