Ravanelli | «Maradona? È stato il Dio del calcio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 novembre 2020) Fabrizio, ex giocatore bianconero, racconta come ha conosciuto Diego Armando. Le sue parole Intervida Juventus TV, l’ex bianconero Fabrizioha ricordato. Le sue emozionanti parole. «Èil Dio del. Un giocatore capace di tutto. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e voglio dire due cose: la prima è che nonostante la sua grande notorietà è rimasto sempre molto umile, senza mai dimenticare le sue origini. E poi, ogni qual volta conosceva una nuova persona la stringeva sempre forte. Ricordo che quando lo conobbi, da 50 metri di distanza mi chiamò: “Fabrizio” e venne ad abbracciarmi. Si mise a disposizione per fare tutte le foto possibili: la custodisco preziosamente nel mio salotto. Rimarrà per sempre il numero uno del ...