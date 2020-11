Rangers-Standard Liegi | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 28 novembre 2020), match di ritorno valido per il gruppo D di Europa League che comprende anche Benfica e Lech Poznan, si giocherà giovedi 3 dicembre 2020 alle ore 21. All’andata gli scozzesi hanno vinto 0-2 Come arrivano le due squadre? I belgi, con 3 punti in quattro punti, devono necessariamente provare a vincere se vogliono ancora sperare nella qualificazione. Un risultato diverso li eliminerebbe. Gli scozzesi, che guidano il girone insieme al Benfica con 8 punti, cercano almeno un punto per accedere matematicamente agli ottavi. Le scelte tecniche diSarà un 4-2-3-1 per i padroni di casa che si schiereranno con McGregor in porta, linea difensiva composta da Tavernier, Golson, Helander e Barisic. A centrocampo, Kamara e Davis. In ...