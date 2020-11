Plasma iperimmune | a che punto siamo?

Leggi su wired

(Di sabato 28 novembre 2020) (Immagine: Pixabay)Le stiamo provando tutte. Antivirali vecchi e nuovi, anticorpi monoclonali, trattamenti off-label, vaccini, con alterne fortune. E da un po’ alla lista di possibili terapie contro Covid-19 si è aggiunto anche il, ovvero la parte liquida del sangue prelevata da pazienti guariti e contenente anticorpi specifici contro Sars-Cov-2. In verità, le sperimentazioni della terapia consono cominciate quasi subito dopo lo scoppio della pandemia, all’inizio di aprile, per lo più come trattamento d’emergenza (o compassionevole) su pazienti in cui altri approcci non avevano funzionato. È bene dirlo subito: a oggi, le evidenze dell’efficacia delsono estremamente scarse e poco incoraggianti. Anzi, a dire il vero, i dati raccolti ...