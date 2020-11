LIVE Biathlon, 20 km Kontiolahti in DIRETTA: Laegreid sorprende tutti, Johannes Boe 2° e Hofer 20° (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La DIRETTA LIVE della 15 km femminile di Biathlon E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.40: Si conclude la prima prova di questa Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon: l’individuale maschile premia la Norvegia con la doppietta Laegreid (grande sorpresa)-Johannes Boe, terzo posto per il tedesco Lesser. In chiave italiana 20° Lukas Hofer (3 errori), 42° Bionaz (2 errori) e 71° con BraunHofer (3 errori). 12.35: 86 atleti all’arrivo, con Hofer 20°, Bionaz 42° e BraunHofer 66°. 12.33: Giunge al traguardo anche BraunHofer che è 65° a 7’29?5 (tre errori). 12.27: ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALadella 15 km femminile diE’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.40: Si conclude la prima prova di questa Coppa del Mondo 2020-2021 di: l’individuale maschile premia la Norvegia con la doppietta(grande sorpresa)-Boe, terzo posto per il tedesco Lesser. In chiave italiana 20° Lukas(3 errori), 42° Bionaz (2 errori) e 71° con Braun(3 errori). 12.35: 86 atleti all’arrivo, con20°, Bionaz 42° e Braun66°. 12.33: Giunge al traguardo anche Braunche è 65° a 7’29?5 (tre errori). 12.27: ...

OA_Sport : LIVE Biathlon, 20 km Kontiolahti in DIRETTA: Lukas Hofer vuol stupire nell’individuale, Johannes Boe punta al primo… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per la prima Individuale maschile della stagione: Johannes Boe sarà ancora l’uomo da battere? #biathlon… - neveitalia : LIVE da Kontiolahti per la prima Individuale maschile della stagione: Johannes Boe sarà ancora l’uomo da battere?… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 28 novembre: c’è Dorothea Wierer nel biathlon attesa per lo slittino - #Sport… -