L’INGHILTERRA DISTRIBUISCE GRATUITAMENTE VITAMINA D PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL LOCKDOWN

Le categorie di persone più vulnerabili in Inghilterra riceveranno una fornitura gratuita di VITAMINA D consegnata direttamente a casa per aiutarli a superare l'inverno e ad alleviare un po 'di pressione dall'NHS.L'integratore gratuito di VITAMINA D sarà offerto a più di 2,5 milioni di persone in tutta L'INGHILTERRA, ha annunciato il governo.Le case di cura riceveranno automaticamente i rifornimenti. Nel frattempo, le persone che sono nella lista degli "estremamente vulnerabili" riceveranno una lettera che le invita a richiedere quattro mesi di supplementi che saranno consegnati direttamente a casa. Le consegne saranno gratuite e inizieranno a gennaio.La VITAMINA D aiuta il corpo ad assorbire e utilizzare il calcio, vitale per la salute delle ossa e dei muscoli. Mentre il governo del Regno Unito ha notato che la ...

