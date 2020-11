Giovanni Ciacci positivo al Covid-19: “Io non mollo” (Di sabato 28 novembre 2020) Giovanni Ciacci è risultato positivo al Covid-19. È stato lo stesso costumista, nonché volto noto della televisione ad annunciarlo sui social network. Come altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche l’ex volto di Detto Fatto si è sottoposto ogni settimana ai test di controllo. Purtroppo per Ciacci uno degli ultimi tamponi è risultato positivo. Lo stylist ha dunque salutato i suoi fan con un post ben diverso e altrettanto distante dai consueti messaggi che spesso e volentieri inoltra pubblicamente su Instagram. Ha scelto di informare il suo pubblico con un messaggio molto chiaro, laddove lo spirito combattivo e l’ottimismo non mancano affatto: “Ciao amici – scrive Giovanni Ciacci – ho saputo da un paio di ore che il mio tampone ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 28 novembre 2020)è risultatoal-19. È stato lo stesso costumista, nonché volto noto della televisione ad annunciarlo sui social network. Come altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche l’ex volto di Detto Fatto si è sottoposto ogni settimana ai test di controllo. Purtroppo peruno degli ultimi tamponi è risultato. Lo stylist ha dunque salutato i suoi fan con un post ben diverso e altrettanto distante dai consueti messaggi che spesso e volentieri inoltra pubblicamente su Instagram. Ha scelto di informare il suo pubblico con un messaggio molto chiaro, laddove lo spirito combattivo e l’ottimismo non mancano affatto: “Ciao amici – scrive– ho saputo da un paio di ore che il mio tampone ...

infoitcultura : Giovanni Ciacci ha contratto il Coronavirus: parla il costumista, come sta - infoitcultura : Giovanni Ciacci positivo al Covid: Mediaset corre ai ripari - infoitcultura : Giovanni Ciacci positivo al covid: l'annuncio ai followers e le parole di Adriana Volpe - veracegossip : Anche Giovanni Ciacci positivo al Covid lo fa sapere in un suo post Instagram. Per l'articolo completo andate a far… - zazoomblog : Giovanni Ciacci positivo al Covid: Mediaset corre ai ripari - #Giovanni #Ciacci #positivo #Covid: -