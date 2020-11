Femminicidio Pordenone, la madre di Giuseppe difende il figlio. È polemica (Di sabato 28 novembre 2020) Un rapporto in crisi quello tra Aurelia Laurenti e Giuseppe Forciniti, talmente in crisi da essere finito nel modo peggiore. Nella notte tra il 25 e il 26 novembre, infatti, lui l’ha uccisa con 8 coltellate alla testa e al collo per poi presentarsi in Questura con le mani ancora sporche di sangue. Una vicenda terribile, un Femminicidio, l’ennesimo, che si aggiunge ad una lunga lista che ha segnato il 2020. Ogni giorno gli inquirenti aggiungono un tassello ad un puzzle intricato, dal racconto del papà di Aurelia, Giuseppe Laurenti, che ha parlato della scoperta di lei dei tradimenti di lui guardando il cellulare, alla mossa del legale di Giuseppe, Ernesto De Toni che si è detto pronto a dimostrare che il coltello in camera non lo aveva portato Giuseppe. C’è poi la domanda fra le domande, la cui ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 28 novembre 2020) Un rapporto in crisi quello tra Aurelia Laurenti eForciniti, talmente in crisi da essere finito nel modo peggiore. Nella notte tra il 25 e il 26 novembre, infatti, lui l’ha uccisa con 8 coltellate alla testa e al collo per poi presentarsi in Questura con le mani ancora sporche di sangue. Una vicenda terribile, un, l’ennesimo, che si aggiunge ad una lunga lista che ha segnato il 2020. Ogni giorno gli inquirenti aggiungono un tassello ad un puzzle intricato, dal racconto del papà di Aurelia,Laurenti, che ha parlato della scoperta di lei dei tradimenti di lui guardando il cellulare, alla mossa del legale di, Ernesto De Toni che si è detto pronto a dimostrare che il coltello in camera non lo aveva portato. C’è poi la domanda fra le domande, la cui ...

fattoquotidiano : Femminicidio a Pordenone, “non sono serena non posso accettare l’incarico”: così l’avvocata ha deciso di non difend… - LZilletti : #Pordenone #femminicidio #avvocati Difendere tutti senza distinzioni. Le lucide osservazioni delle Camere penali de… - annanamia : Femminicidio a Pordenone, “non sono serena non posso accettare l’incarico”: così l’avvocata ha deciso di non difend… - pordenoneoggi : Femminicidio Roveredo, convalidato l’arresto dell’indagato - franca705 : RT @Lanf040264: Femminicidio a #Pordenone, l'avvocatessa dell'assassino rinuncia: 'Non posso difendere quest'uomo' L'avvocatessa Rossana Ro… -