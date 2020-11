Conferenza stampa Di Francesco | «Godin e Nandez positivi? Poca attenzione in Uruguay»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 novembre 2020) Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha parlato inalla vigilia del match contro lo Spezia Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha parlato inalla vigilia del match contro lo Spezia. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LAINTEGRALE– «Diego è arrivato da poco, ho avuto poche possibilità di allenarlo visti i suoi impegni con la Nazionale ma ho potuto notare una spiccata personalità, conoscenza, competenza a livello tattico. È curioso, vuole capire cosa io voglio da lui. Stava crescendo tantissimo nell’ultimo periodo, peccato per questa situazione che non ci permette di dare continuità agli allenamenti che sono fondamentali per entrare nel gioco». PEREIRO ...